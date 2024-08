Ecco il Season Pass di Star Wars Outlaws con Due Pacchetti Storia e Oggetti Esclusivi

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di martedì 6 agosto 2024) Scritto da MisterMovie.it, Ubisoft ha recentemente svelato i dettagli deldi, che offrirà ai giocatori duee una serie diaggiuntivi. L’annuncio è stato fatto tramite un post sul blog ufficiale di Ubisoft, dove la società ha illustrato i contenuti che accompagneranno questo atteso titolo. Ubisoft Svela ildicon DueIl punto focale delsaranno i due, Wild Card e Pirate’s Fortune, previsti rispettivamente per l’autunno 2024 e la primavera 2025. Wild Card vedrà la protagonista, Kay Vess, impegnata a infiltrarsi in un torneo di Sabacc ad alto rischio, dove incontrerà il leggendario Lando Calrissian. In Pirate’s Fortune, Kay si imbatterà nel famigerato pirata Hondo Ohnaka.