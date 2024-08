È da penalizzare | il tuffo di Maia Biginelli è un caso il telecronista si indigna

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Ilin gara di, 21enne azzurra, era da. Almeno per ilTaylor della BBC, la più prestigiosa emittente britannica. L'azzurra ha realizzato uncon tre salti mortali e mezzo, in posizione raccolta, una performance di difficoltà 3.2 che ha rischiato di finire male al primo tentativo. E ilinglese si èto: "Giudici, dovete fare il vostro lavoro ora! Non l'avete fatto stamattina, fatelo ora (a gara ampiamente finita, ndr) — ha tuonato durante la diretta — È unpericoloso, molto pericoloso. I suoi capelli colpiscono il trampolino, dovrebbe essere penalizzata pesantemente per questo”.