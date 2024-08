Docente artista e musicista Vezzano piange Egildo Simeone il professore stimato da tutti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024)(La Spezia), 6 agosto 2024 – Se n’è andato via in una notte d’estate, in silenzio, con la leggerezza dei suoi passi e della sua voce., 69 anni,, in pochi minuti si è diretto in Paradiso, in quello scenario onirico spesso tema delle sue opere, fatte di colori, di messaggi, di emozioni, di pace e di fratellanza. Non era solo un, era una persona buona, garbata, dalla parte sempre dei suoi alunni, dalla parte dei diritti e dei più fragili. Un personaggio eclettico,, insegnante di yoga, indimenticabili le serate musicali in ricordo di Franco Fanigliulo, con Don Gallo, con gli Scariolanti, in particolare i palchi calcati con Livio Bernardini, e le serate di ensemble, musica e arte con l’ "amico fratello" Fabio Chiesa e in recital con Beppe Mecconi.