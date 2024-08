Dal Brasile proteste per la gara dell’oro di Alice D’Amato | Un giudice ripreso con la medaglia in mano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) La finale alla trave che ha animato l’ultima giornata della ginnastica artistica alle Olimpiadi di Parigi 2024 ha riscosso una vesta eco mediatica in giro per il mondo per svariati motivi: la clamorosa caduta della stella Simone Biles, l‘errore sorprendente della cinese Yaqin Zhou (candidata per il titolo e designata duellante della statunitense) e la vittoria di, prima donna italiana a conquistare unad’oro ai Giochi in questo sport. Simone Biles ha un po’ polemizzato con il pubblico dopo aver terminato l’esercizio, ma a destare perplessità è stata anche la valutazione assegnata a Zhou: è caduta sull’attrezzo durante una sequenza, eppure è stata valutata con un elevato 14.100 in virtù di un’esorbitante nota di partenza pari a 6.