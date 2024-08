Channing Tatum da mutante a dio greco per Versace

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 6 agosto 2024) Dopo essere apparsa la notizia di, come nuovo ambassador per le fragranze, lo scorso luglio, appare, adesso, già la prima campagna del brand. Parallelamente alle sue imprese daGambit, nel film Deadpool & Wolverine, si stanno diffondendo le prime immagini di backstage e i primi reel che riguardano il suo ruolo di testimonial del profumoEros Energy. Mentre per disponibilità della fragranza da uomo – un’eau de parfum potente e persistente, ispirata alla costa mediterranea – si dovrà aspettare settembre, il nuovo “eroe” anzi dioè già mostrato Alle prese con un’insolita (e gigante) bottiglia di profumo, scolpita da una decorazione a greca.