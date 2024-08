CBD e sport un’accoppiata vincente?

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 6 agosto 2024) Negli ultimi anni, il CBD ha guadagnato popolarità non solo tra i consumatori comuni, ma anche tra gliivi. Molti atleti lo utilizzano per migliorare le loro prestazioni e recuperare più velocemente dagli infortuni. Ma cosa rende il CBD così speciale per chi pratica? In ambitoivo si è sempre alla ricerca di nuovi modi per migliorare le prestazioni e garantire un recupero ottimale. Con l’aumento dell’interesse verso il benessere naturale, il CBD è emerso come una soluzione promettente. Ma quali sono i benefici reali per gli atleti e come può influenzare le loro performance? Il ruolo del CBD nel recupero muscolare Il recupero muscolare è una delle principali preoccupazioni degli atleti, soprattutto dopo sessioni di allenamento intense.