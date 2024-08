Borsa dopo il lunedì nero rimbalzo record a Tokyo +10% L’Europa tira il fiato a Milano +07% vola Mps

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 6 agosto 2024)no ille Borse europeeun avvio di settimana drammatico sulle piazze mondiali e tre sedute in forte calo, dove a prevalere e’ stata un’ondata di panico per una recessione negli Usa. A trainare i listini continentali, e’ in primis ildi, che cancella la peggiore performance in 37 anni della vigilia con la piu’ ampia impennata in una singola seduta nella sua storia (Nikkei in rialzo del 10,23% a 36.675,46 punti). Cosi’, mentre non sono previsti dati Usa di rilievo per valutare l’andamento dell’economia ne’ oggi ne’ domani, gli operatori si interrogano ancora su una eventuale riduzione d’emergenza dei tassi da parte della Fed. Il Ftse Mib di, moltotile in apertura, si muove in progresso dello 0,7%, come Madrid (+0,2%), Francoforte (+0,6%), Londra (+0,3%) e Parigi (+0,11%).