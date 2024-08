Batosta sugli automobilisti cifre da capogiro per le assicurazioni delle auto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 6 agosto 2024) Deciso rialzo a giugno del prezzo medio dell'Rc. Il costo dell'assicurazione per un'mobile è in media di 403 euro, con un rincaro del 6,2% in termini nominali e del 5,4% in termini reali su base annua. È quanto emerge dai dati diffusi oggi dall'Ivass, che hanno suscitato forti reazioni da parteassociazioni di consumatori. Di «rialzo ingiustificato e immotivato» parla l'Unione nazionale consumatori, definendola una «» che «non si aveva dal giugno del 2019, quando era pari a 406 euro». Anche il Codacons rileva che «le tariffe Rccontinuano a salire in modo del tutto ingiustificato» e che si avrà «una stangata complessiva da +1,65 miliardi di euro in capo agliitaliani».