Bangladesh spiragli di luce dopo il caos | gli scontri per il lavoro la fuga della premier e un premio Nobel a capo del governo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 6 agosto 2024) Inda giorni sono in atto violente proteste guidate dagli studenti e si contano ormai più di 400 morti. Partiamo proprio dalle motivazioni che hanno spinto migliaia di persone a scendere in strada. Le manifestazioni sono cominciate all’inizio di luglio,che la Corte Suprema ha ordinato aldi ripristinare una quota occupazionale del 30% per i discendenti dei combattenti per la libertà delnella guerra di liberazione del 1971. Una mossa che ha favorito i seguaciSheikh Hasina. Quest’ultima era stata eletta per un quarto mandato consecutivo a gennaio, nel corso di un voto boicottato dalle opposizioni. Le proteste in(ANSA FOTO) – cityrumors.itLe proteste hanno insanguinato le strade. Solamente nelle scorse ore almeno 109 persone sono rimaste uccise. Il numero totale di morti è di oltre 400.