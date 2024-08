Bambini che denunciano padri violenti la poliziotta | Sono dei piccoli eroi li ho tutti nel cuore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Roma, 6 agosto 2024 – Confida: “Iche chiamano per denunciare violenze e maltrattamenti li honeldei. Chiamano i numeri dell’emergenza, il 112 o 114 (la linea promossa dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia e gestita da Telefono Azzurro) e raccontano: papà picchia la mamma, questa cosa non la voglio più vedere. Questifanno una cosa davvero grande, immensa.coraggiosi”. Pamela Franconieri, vice questore aggiunto, funzionario del Servizio Centrale operativo della Polizia di Stato, si occupa di reati contro la persona e conferma una tendenza che i casi di cronaca raccontano tra le situazioni più frequenti: le violenze in famiglia sulle donne denunciate dai minori.