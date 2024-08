14 anni fa l’incidente col paracadute la morte | Kasia Smutniak parla di Pietro Taricone

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 6 agosto 2024)torna are dia distanza di 14dal tragico incidente in cui l’ex gieffino e attore perse la vitaè morto 14fa in un tragico incidente col. All’epoca sua figlia doveva ancora compiere sei, sua compagna, ha passato un periodo tremendo trincerandosi dietro al silenzio ma oggi l’attrice ha voluto raccontare qualcosa che non aveva mai detto. Era il 29 giugno del 2010 quando l’attore a Terni si lanciò colma a causa di un errore ilnon si aprì. Morì così l’attore e compagno die padre di Sophie, che oggi è quasi ventenne. In un’intervista oggi a La Stampaha annunciato il suo ritiro dal mondo della recitazione e poi hato di, raccontando qualcosa relativa a quel periodo orrendo dopo ladel compagno.