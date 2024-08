UFFICIALE ? Esami per Zielinski e Arnautovic il comunicato dell’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 5 agosto 2024)si sono sottoposti aglistrumentali di rito dopo i rispettivi problemi nati nelle ultime ore. Il– “clinici e strumentali per Markoe Piotrquesta mattina presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per l’attaccante austriaco piccola elongazione del vasto mediale della coscia sinistra. Le condizioni dell’attaccante nerazzurro saranno valutate giorno dopo giorno. Per il centrocampista polacco risentimento muscolare del retto femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la settimana prossima”.