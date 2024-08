Tragedia a Scalea Pratola Serra piange Antonio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 5 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoEra in spiaggia a, nella zona dell’Ajnella, un piccolo tratto di spiaggia libera, incantevole per la presenza della scogliera. Si è sentito male nel pomeriggio, poco dopo le ore 15. Probabilmente un infarto. Nulla hanno potuto fare i presenti e neanche i soccorritori giunti sul posto. Si è trattato di un evento fulminante. La vittima MauroPetruzziello di 54 anni di. Nonostante i tentativi di soccorso da parte dei presenti e degli operatori sanitari giunti rapidamente sul posto, l’uomo non ha avuto scampo. “Un messaggio che non avrei mai voluto ricevere – scrive una collega sui social – Non ci sono parole per descrivere e soprattutto accettare questo dolore caro collega mio. Una perdita che non doveva succedere. Troppo buono tu! Forse proprio per questo sei stato scelto”.