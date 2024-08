The Fantastic Four | First Steps arrivano i primi video dal set

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 5 agosto 2024) Thedal set Idal set di Themostrano la New York degli anni ’60 in costruzione per fare da sfondo all’avventura della Prima Famiglia Marvel, la prima all’interno del MCU. Si tratta di set enormi, ma probabilmente necessari data l’estetica unica del reboot. Ambientato su una Terra alternativa, il film si svolge negli anni ’60, sebbene con uno stile retro-futuristico. Noterete che i container hanno creato un muro attorno al set e serviranno a impedire ai fotografi o ai fan di catturare l’azione. Ci saranno anche misure per impedire ai droni come quello utilizzato per girare questidi librarsi.