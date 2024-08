Surf ennesimo posticipo per semifinali e Finali delle gare olimpiche a Teahupo’o

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) Sarà la volta buona? Lo sperano gli specialisti deldiggiare in queste Olimpiadi di Parigi 2024. A largo dell’isola Tahiti, nella Polinesia francese, a più di 15.000 km dalla città degli Innamorati, le onde didovranno essere domate dagli artisti della tavola. Allo stato attualecose, però, non ci sono le condizioni di sicurezza adeguate. Gli organizzatori, infatti, sono stati costretti negli ultimi giorni a cambiare sovente lo scheduleper il meteo poco favorevole, che ha dei riflessi negativi nella disputa della competizione nell’oceano. Pertanto, il tutto oggi sarebbe dovuto iniziare a partire dalle ore 19.00. Il programma prevedeva infatti le sfidemaschili, seguite dai penultimi atti riservati alle donne. Alle 21.24 la Finale per il bronzo tra gli uomini e alle 22.05 la contesa per il bronzo tra le donne.