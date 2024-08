Solo per voi cose buone Oroscopo Ada Alberti settimana dal 5 all’11 agosto i segni migliori

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 5 agosto 2024) Cosa dice l’per ladal 5. Come di consueto anche stamattina, lunedì 5, Dario Maltese sul finire della puntata di Morning News ha dato la linea all’astrologa Ada. Amore, lavoro, salute e altro ecco cosa prevedono le stelle per la secondadi. Per quanto riguarda l’Ariete l’amore è alle porte, dunque chi è nato sotto questo segno è avvisato: non fatevi scappare quella che potrebbe essere l’occasione della vita! Sul segno del Toro, invece, sembra esserci un po’ di confusione in casa: “Dovete cercare di mettere a posto tantee fare una selezione degli ospiti che vi entrano in casa. Riuscirete a divertirvi anche voi. Attenti alle finanze”.