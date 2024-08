Si tuffa nel fiume e viene trascinato via dalla corrente | muore 24enne

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 5 agosto 2024) Non ce l’ha fatta il ragazzo di 24 anni che ieri pomeriggio è stato soccorso in gravissime condizioni dopo essersito nelAdda. Il giovane, portato a riva in condizioni critiche, è deceduto poco dopo l’arrivo all’ospedale. L’allarme è scattato intorno alle 13 di ieri, 4 agosto. Ilsi trovava in compagnia di alcuni amici nella zona di Groppello a Cassano d’Adda. Probabilmente spinto dal caldo intenso, il giovane ha deciso dirsi nelle acque del. Purtroppo, lalo ha subitovia per circa 500 metri. Gli amici, sconvolti, hanno prontamente chiamato i soccorsi.Leggi anche: Tragedia durante l’escursione: Michelaschiacciata da un masso Cos’è successo Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118.