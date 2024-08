Schlein a valanga contro Fdi e Mollicone interviene in diretta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 5 agosto 2024) Nel salotto di In Onda, su La7, Ellyva all'assalto della premier Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia. La segretaria del Pd nella puntata di lunedì 5 agosto torna sulla polemica, sollevata dall'opposizione, per le parole di Federicosulla strage di Bologna. "Le sentenze hanno rilevato la matrice neofascista" e vanno rispettate, "ma bisogna capire se le sentenze hanno rispettato le garanzie processuali. Qualsiasi tecnico super partes lo confermerebbe", aveva detto l'esponente di FdI che aveva parlato di "teorema". "Sono parole molto gravi, mi chiedo cosa aspetti Giorgia Meloni a prendere le distanze", ha detto, vogliamo capire "se è la posizione solo dio anche sua e del governo. Mi chiedo anche se chi sostiene questo tipo di tesi possa essere presidente della commissione cultura della Camera. Si rimettono in discussione delle sentenze.