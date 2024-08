RUGGERO DE I TIMIDI e RUMATERA martedì 6 agosto a Lignano Sabbiadoro

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di lunedì 5 agosto 2024) Serata ad alto contenuto di energia e divertimento in programma domani,, alSunset Festival con l’evento intitolato “La Notte Umida”. Protagonisti sul palco saranno l’insolito croonerde Ie la punk rock band veneziana dei, ad alternarsi sul palco per proporre, con la consueta irriverenza, i rispettivi successi. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione conCittà di, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, sono in vendita sui circuitiTicketone e Vivaticket e lo saranno anche domani alla biglietteria dello spettacolo dalle 19.00. Apertura porte alle 19.30 e inizio concerto alle 21.30. Info e punti autorizzati su www.azalea.it.