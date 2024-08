Rari Nantes ultimi ’ritocchi’ Innesti mirati per Posterivo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024) Tante conferme, un gruppo, manco a dirlo, ringiovanito, ma anche tanta voglia di crescere e di continuare nel percorso iniziato dodici mesi fa. Dopo la semifinale promozione dell’anno scorso in casasi guarda, con rinnovato ottimismo, al futuro. Un futuro che, per quel che riguarda il club che ha sede e base operativa alla piscina Sterlino, si chiama ancora A2 per quel che riguarda il proprio settore femminile. La neopresidente Rosa Gambardella, che continua a mantenere un ruolo operativo proprio per la pallanuoto in rosa, insieme al tecnico della prima squadra e direttore tecnico Andrea, ha infatti deciso di continuare a puntare forte sul proprio settore giovanile e su quegli elementi che avevano fatto bene nella passata stagione.