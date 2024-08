Protom alleanza strategica con PerDieci | avanti tutta sull’intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 5 agosto 2024) Nasce la partnershiptracon l’obiettivo di accelerare la crescita delle due realtà puntando su intelligenza, servizi di ingegneria e produzione. Le aziende, fondate dagli imprenditori seriali Fabio De Felice e Alberto Baban, rafforzano così le loro strategie di crescita con un accordo che vedrà una collaborazione strutturata, grazie anche a compartecipazioni societarie. L’intesa è stata firmata oggi dagli amministratori delegati delle due aziende: Salvatore Rionero pere Giannandrea Pozzer per laè una knowledge & technology-intensive firm che opera in modo integrato nei settori della digital transformation, del knowledge development, dell’advanced engineering e dello smart manufacturing, supportati in questo dalle competenze dei suoi due lab attivi rispettivamente nella ricerca e sviluppo e nell’innovazione.