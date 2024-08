Parigi 2024 Vela Tita-Banti si confermano in testa nel Nacra17 a tre prove dalla medal race

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ruggeroe Caterinasiinalla classifica del Nacra 17 alle Olimpiadi di, quando mancano solamente trealla. I campioni mondiali e olimpici in carica vincono la settima regata, ma devono accontentarsi due sesti posti nelle successive due. Sale leggermente quindi lo score di, che accumulano un totale di 20, ma con un netto di 14 visto che uno dei ‘6’ viene scartato in quanto punteggio peggiore. La coppia azzurra continua però ad avere un buon margine sugli inseguitori. Al secondo posto ci sono gli argentini Mateo Majdalani ed Eugenia Bosco (38; 28), seguiti dai neozelandesi Micah Wilkinson ed Erica Dawson (37; 28). Quarto posto provvisorio per l’equipaggio argento di Tokyo 2020, i britannici John Gimson e Anna Burnet (47; 38). Domani dalle 15:05 le ultime tre