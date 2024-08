Parigi 2024 salto con l’asta | Duplantis infinito vola a 6 25 per il nuovo record del mondo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) Armandsempre più su e allo Stade de France riscrive nuovamente la storia. Lo svedese non si accontenta del secondo titolo a cinque cerchi consecutivi, ma alle Olimpiadi dimigliora se stesso e il precedente primato di 6.24 fatto registrare lo scorso aprile. Archiviata la finale olimpica, dove gli basta “solo” la misura di 6.00 per superare Sam Kendricks (Stati Uniti, argento) e Emmanouil Karalis (Grecia, bronzo), prima si prende ilolimpico con un 6.10 e poi piazza il suo personalissimo show. L’asticella sale a 6.25, ‘’ la fa cadere nei primi due tentativi ma alla terza prova fa esplodere lo Stade de France. Con Kendricks e Karalis a incitarlo a ritmo assieme al pubblico,è sempre più nella storia verso vette inesplorate.cona 6.25 per ildelSportFace.