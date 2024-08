Parigi 2024 Jodoin di Maria in finale nella piattaforma | Felicissima farò una bella gara

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

Grande la prova in semifinale dell'azzurra Sarah Jodoin di Maria alle Olimpiadi di Parigi 2024 dei 10 metri, l'atleta tricolore si piazza in finale, con il sogno di salire sul podio nei tuffi a cinque cerchi. Con il decimo punteggio, vola allora in finale e sfiderà le grandi del pianeta il 6 agosto, dalle 15,00 del pomeriggio. Le parole di Sarah Jodoin di Maria, come riporta federnuoto.it: "Sono contenta di essermi qualificata per la finale. Non sono, invece, completamente soddisfatta di come mi sono tuffata. Ho difficoltà a trovare il giusto feeling con la pedana e non so come mai. Domani l'obiettivo è divertirmi e disputare una buona gara: so di valere un punteggio più alto".