Parigi 2024 il programma di oggi 5 agosto | gli azzurri in gara

(Di lunedì 5 agosto 2024), dopo una domenica di emozioni per gli azzur, ecco ildi: chi sono gli italiani inLa decima giornata delle Olimpiadi disi preannuncia ricca di emozioni per l’Italia, ancora a caccia di medaglie dopo i successi ottenuti nella giornata precedente. Tra gli eventi più attesi, spiccano le finali in ginnastica artistica, il kayak e l’atletica leggera. Ildi– foto ansa – notizie.comDopo le medaglie conquistate ieri – l’oro della coppia Errani-Paolini nel tennis, gli argenti nel fioretto a squadre maschile e nei 1500 stile libero con Gregorio Paltrinieri – gli atleti italiani sono pronti a dare il massimo anche. Particolare attenzione sarà rivolta alla finale del tiro a segno con Spinella e alle prestazioni in serata di Tortu nei 200 metri e Battocletti nei 5000 metri femminili.