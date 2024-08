PARI COL RENATE Calvani e Juric Rinforzi per il Brescia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ilpareggia in rimonta con ilnell’ultima amichevole prima dell’inizio degli impegni ufficiali. Domenica 11 arriverà al Rigamonti arriverà il Venezia per il primo turno di Coppa Italia. Al di là del 2-2 finale, però, c’è un aspetto che si pone in evidenza al termine della partita di Torbole. Le contemporanee assenze per affaticamento di Cistana e Adorni confermano in modo eloquente la necessità per le Rondinelle di inserire in rosa un altro centrale. In avvio, Maran (nella foto) schiera l’eclettico Bisoli al centro della difesa in coppia con Papetti, senza altre soluzioni per far fronte alla veloce partenza dei nerazzurri, che al 4’ e all’8’ firmano con De Leo la doppietta che indirizza la gara.