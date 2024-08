Overtourism troppi impianti e cattivi comportamenti | noi difendiamo la dignità delle montagne

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Dopo quanto accaduto di recente alla funiviaTofane, diversi giornalisti ci hanno contattato per avere un commento sulla vicenda. E quale commento potevamo dare? A livello ingegneristico il sistema di sicurezza pare abbia funzionato, per fortuna non si sono registrate vittime ma solo un grande spavento, tutto si è risolto per il meglio. Non è certo il momentopolemiche, specialmente se fini a se stesse, ma è sempre bene approfittare degli spazi che ci vengono concessi per proporre riflessioni. Purtroppo i giornali il piùvolte ci interpellano solo per in seguito a fatti di cronaca, come per il crollo del ghiacciaio in Marmolada oppure per la tragedia della funivia del Mottarone, vicende che catturano lettori avidi di particolari e pronti ad esprimere giudizi.