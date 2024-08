Nuoto artistico beffa Italia! Accolti dei ricorsi postumi le azzurre precipitano in classifica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) Un cambiamento non così gradito in casaal termine della routine tecnica della prova a squadre, in questa prima giornata di gare delalle Olimpiadi di Parigi 2024. Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, il capitano Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino si erano rese protagoniste di un ottimo esercizio, a rappresentare il tema della Disco Dance. Leavevano ottenuto un punteggio di 277.8304, frutto di un grado di difficoltà di 47.1000, con 182.3804 negli elementi e 95.4500 nell’impressione artistica. Compagine tricolore che aveva terminato in terza posizione, preceduta solo dalla Cina (313.5538) e dalla Spagna (287.1475). Un ottimo presupposto, in considerazione che le medaglie in questi Giochi saranno attribuiti dalla somma di tre routine (tecnico, libero e acrobatic).