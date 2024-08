Niente aria condizionata e cibo pessimo | anche la Grecia di Antetokounmpo scappa dal Villaggio Olimpico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Fuga dal. Decisioni drastiche ma necessarie che imbarazzano sempre più l’organizzazione delle Olimpiadi di Parigi 2024. “Non c’è l’, non si mangia bene e ci sono problemi col: tutti stiamo vivendo le medesime situazioni e siamo nelle stesse condizioni”: le parole di Thomas Ceccon – al termine della semifinale nei 200 m dorso – si sono rivelate più attuali che mai. E se dormire sull’erba all’aperta è una soluzione a tutti problemi, significa che davvero qualcosa non sta andando. Diverse nazioni hanno preso alla lettera la sua denuncia agendo di conseguenza. Secondo quanto riportato da Eurohoops, infatti, le federazioni di, Serbia, Canada e Francia – seguendo l’esempio di Team Usa – hanno abbandonato i letti di cartone e il clima rovente della bolla di Saint-Denis per un più lussuoso hotel.