Mangiare aglio crudo per curare l’acne è il nuovo trend di TikTok | funziona davvero? Ecco cosa dicono gli esperti

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ildiè di quelli che fannostorcere il naso: prima lo storce iler, ingurgitandocome rimedio miracoloso contro; poi, lo storce chi si avvicina al mangiatore di! I video che mostrano ragazzi acneici alle prese con il bulbo anti-vampiri – mangiato a morsi o inghiottito intero con acqua – impazzano su: le visualizzazioni sono ormai più di 3 milioni. L’idea è semplice:uno spicchio dial giorno per una settimana per sconfiggere. Ma purtroppo per loro, non è così Prezioso, ma non miracoloso Prima di tutto, tranquillizziamo gli ansiosi genitori: “uno spicchio didanni non ne fa”, assicura il dottor Dario Mazzonello, biologo nutrizionista. Ma esagerando, si possono avere problemi gastrointestinali.