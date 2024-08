LIVE Triathlon Olimpiadi Parigi in DIRETTA | oro alla Germania nella staffetta mista Italia sesta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.28che chiude in un’ottimaposizione con il tempo di 1:27.11. Per le ambizioni azzurre questo è un risultato importante che dà fiducia per il futuro. Migliorato il piazzamento di Tokyo, dove l’fu ottava. 9.26 VINCE LA! A sorpresa la formazione tedesca si impone con il crono di 1:25.39. Potter riesce a riportarsi sulla seconda posizione, beffando Knibb al fotofinish. Argento Gran Bretagna, terzi gli Stati Uniti. 9.25 Cambia passo Lindemann, inizia il rettilineo finale! 9.25 Potter ha perso qualche metro, ma è ancora in scia alle prime due. 9.23 Dietro Beaugrand ha preso la quarta posizione, Steinhauser in lotta per la quinta piazza. 9.22 Termina il primo giro in corsa, occhio che Potter si sta staccando! 9.21 Impressionante il ritmo che le prime tre stanno tenendo.