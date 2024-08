LIVE Ciclismo su pista Olimpiadi Parigi in DIRETTA | obiettivo raggiunto per il quartetto che domani si giocherà l’accesso in finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) 18.48 gli azzurri si giocheranno la medaglia dell'inseguimento attorno alle 19.30 contro l'Australia. Sarà una sfida subito particolarmente dura per accedere alla finale per l'oro. 18.45 Tra dieci minuti andrà in scena il primo turno della sprint a squadre femminile. 18.42 I vincitori delle sfide tra Italia-Australia e Gran Bretagna-Danimarca si affronteranno per l'oro. I successivi due tempi più veloci andranno a contendersi la medaglia di bronzo. 18.40 Queste le sfide di primo turno: Australia vs ITALIA Gran Bretagna vs Danimarca Francia vs Canada Nuova Zelanda vs Belgio 18.37 Questa la classifica delle qualificazioni dell'inseguimento a squadre maschile: 1 Australia AUS Australia 3:42.958 64.586 Q 2 Gran Bretagna GBR Gran Bretagna 3:43.241 64.504 Q 3 Danimarca DEN Danimarca 3:43.690 64.375 Q 4 Italia ITA Italia 3:44.