Lago di Como | la funivia Argegno-Pigra riapre sotto l’egida Atm

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 agosto 2024)– Venerdì 9 agosto torna in servizio la storica, sopra ildi. Dopo quasi due anni di lavori,al pubblico un’importante infrastruttura strategica che collega i Comuni die di, dando così la possibilità ai residenti di usufruire di un nuovo collegamento e ai turisti di scoprire le bellezze del territorio. Atm si è aggiudicata la gestione del servizio a seguito dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse da parte dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino di, Lecco e Varese. Lasarà in servizio dal venerdì alla domenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 18, con corse ogni 15 minuti, come concordato con l’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino di, Lecco e Varese. Il biglietto di sola andata costa 4.10 euro, quello di andata e ritorno 5.