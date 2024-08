La Peperonata con zucchine e melanzane | un classico della cucina estiva italiana

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 5 agosto 2024) Saporita e Versatile: scopri come preparare questo delizioso stufato di peperoni. Una ricetta che travolge tutti Laè un piatto tradizionale, noto per la sua semplicità e il suo sapore intenso. Originario delle regioni del sud Italia, come la Campania e la Sicilia, questo stufato di peperoni è un esempio perfetto di come ingredienti freschi e di stagione possano trasformarsi in un piatto ricco e soddisfacente. Con il suo mix di peperoni, pomodori e cipolla, laè ideale per l’estate, quando i peperoni sono al loro meglio e il clima caldo ci invita a gustare piatti leggeri e saporiti.