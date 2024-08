La comunità in festa Il vecchio mercato dei fiori è tornato a splendere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) Pescia, 5 agosto 2024 – In tutta la città sono tornate a risuonare come in passato le voci provenienti dalla grande volta deldeidi Pescia. Una sensazione che molti pesciatini non hanno esitato a descrivere come bellissima ed emozionante. Il progetto valse numerosi premi internazionali, che hanno fatta diventare la struttura tra le più conosciute e apprezzate al mondo. Negli anni in cui era operativa, ha ospitato migliaia di operatori del settore floricolo, ma anche eventi sportivi, musicali, espositivi. Dopo un restauro reso possibile dal contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, costato due milioni di euro, è stato restituito alla città con una, una ‘Notte in fiore’ alla quale hanno voluto essere presenti tantissime persone, pesciatini, ma non solo, curata dall’associazione MaMò e Clarte.