John Wick in arrivo la serie sequel sulla Gran Tavola ma senza Keanu Reeves

(Di lunedì 5 agosto 2024)e Chad Staheski produrranno, per Lionsgate,: Under The High Table, unaambientata nel mondo dell’omonimo sicario,diretta di4 (2022) diretto proprio da Staheski. La, che al momento non prevede la predicome attore, sì concentrerà sulle vicissitudini della, l’organizzazione segreta di assassini di cuifa parte. Come recita la sinossi ufficiale, Under The High Table “combina il vecchio col nuovo, per spingere il mondo diin un’era rinnovata”; Staheski ha da poco stretto un accordo milionario con Lionsgate, che lo vedrà showrunner di tutti i progetti presenti e futuri legati al franchise, tra cui ricordiamo il film Ballerina, con Ana De Armas, spinoff in uscita nel 2025 e ambientato tra il terzo e il quarto capitolo della saga principale, e laprequel The Continental, del 2023.