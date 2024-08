Incendio ecoballe la mamma di un militare | Ho già perso un figlio per l’uranio impoverito non vorrei perderne un altro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 5 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPreoccupa cittadini e militari quanto sta accadendo a Persano, circa il rogo di 6milache per 5 giorni e 6 notti ha tenuto con il fiato sospeso tutto il territorio salernitano e che ha distrutto i rifiuti depositati all’interno del comprensoriodi Persano. Rogo domato definitivamente ieri ed il cui sito , sottoposto a sequestro , necessità ora di una bonifica che avverrà non appena verrà dissequestrato. Il problema però, oltre alle diossine sprigionate nell’aria per giorni dal rogo dei rifiuti, resta il pericolo percolato e la necessità urgente di una bonifica mentre nel comprensorio la vitanon ha mai cessato di continuare nemmeno durante l’emergenza. Preoccupazioni per la salute dei cittadini ma anche dei militari che sono arrivate in una missiva al ministro della difesa, Guido Crosetto.