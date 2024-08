Il cacio all' argentiera | storia di un formaggio che si finge carne

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 5 agosto 2024) Da sempre la cucina, soprattutto quella popolare, viaggia su una strada che intreccia necessità e virtù, consuetudini domestiche e storie affascinanti. Difficile sapere se reali o inventate di sana pianta, e in fondo poco importa: spesso la narrazione che accompagna certe preparazioni non è che la cornice che abbellisce l'opera, che da sola avrebbe comunque la sua validità. Così è per ilall', uno dei (molti) piatti tipici di Palermo. LadellaLa leggenda racconta di un'argentiere che abitava - ovviamente – in via dell'Argenteria a Palermo, zona Vucciria.