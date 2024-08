Ginnastica atletica e skeet | giornata storica per l’Italia a Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 5 agosto 2024) E’ unaperalle Olimpiadi. Arriva una doppietta nellamai avvenuta. E le soddisfazioni non sono finite qui.è ancora protagonista in questa decimadelle Olimpiadi. Le grandi soddisfazioni arrivano dallacon due medaglie assolutamente inaspettate. Italia show a– cityrumors.it – foto LapresseAlice D’Amato e Manila Esposito sono riuscite a salire sul podio a sorpresa nella trave. Una doppietta che nessuno si sarebbe aspettato alla vigilia. Nel pomeriggio arriva il nono oro azzurro. Il merito è di Diana Bacosi e Gabriele Rossetti che nellodi coppie riescono ad avere la meglio sugli Stati Uniti e conquistare il primo titolo olimpico assoluto in questa disciplina. In serata è arrivata un’altra medaglia inaspettata. Nei 5000 Nadia Battocletti conquista la medaglia di bronzo con il record italiano (14’31?64).