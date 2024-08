Ginnastica artistica ordine di rotazione finali trave e corpo libero alle Olimpiadi | quando partono Esposito e D’Amato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) Alicee Manilapossono essere grandi protagoniste nelledi specialità che faranno calare il sipario sulladi Parigi 2024. Entrambe le azzurre possono giocarsi grandi chance tra, in particolar modo la campana è dotata di un esercizio rimarchevole sui 10 cm, attrezzo su cui spesso fioccano gli errori e il cui atto conclusivo riserva ribaltoni, colpi di scena e grandi sorprese. La super favorita in entrambe le circostanze sarà la statunitense Simone Biles, che ambisce a conquistare due ori per completare il pokerissimo in questa edizione dei Giochi e agganciare lasovietica Larisa Latynina e la nuotatrice statunitense Katie Ledecky in testa alla classifica delle donne più vincenti di sempre nella rassegna a cinque cerchi.