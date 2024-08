Generali Investments punta sui giovani talenti in ascesa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) DOPO DIGITAL MINDS, il programma per le competenze digitali e di attitudine all’innovazione,, la società di asset management del Gruppo, continua a investire sull’innovazione digitale e sulla crescita delle persone. La società ha appena lanciato un programma internazionale per sviluppare le competenze e i, ’Crossroads’. Una risposta alle sfide globali del settore, ma serve anche per consolidare una cultura comune orientata al cliente attraverso le diverse affiliate che fanno parte della società, ora arrivate a dodici con presenza in Europa, Asia e Stati Uniti.è cresciuta stabilmente negli ultimi dieci anni, mentre da poco si è conclusa l’operazione sulla società americana Conning Holdings Limited (Chl) e delle sue controllate.