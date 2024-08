Dove bere e mangiare all' aperto a Milano I migliori chioschi scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 5 agosto 2024) L'afa, le zanzare, e poi tutti in fuga al mare, in montagna o da qualche parte nel mondo e chi rimane a boccheggiare nel deserto agostano della metropoli non può che rinchiudersi in luoghi adeguatamente refrigerati. Eppure- ma anche Roma - è un'esperienza stile film d'essai quando si svuota d'estate. Le strade li, i ritmi rallentati, i parcheggi facili (!), un panorama urbano rarefatto che solo gli intenditori possono apprezzare. E poi la città si decomprime, si allarga, ma non muore, anzi. Per chi resta, infatti, i margini per il relax, il divertimento e dei buoni drink (o panini o gelati o altro) all'interno delle tante aree verdi di cui- pur orfana di quella che per qualche stagione è stata la gastronomia urbana all'dei sogni, Exit - non è avara, non mancano. Certo, meglio da quando cala il sole bollente in poi.