Collision 03 08 2024 We are AEW

(Di lunedì 5 agosto 2024) L’episodio si apre con Christian Cage, Mother Wayne, Nick Wayne e Killswitch sul ring. Christian dichiara di avere titoli sulle spalle e intorno alla vita, non cinture. Elogia il suo “figlio” Nick Wayne, definendolo il più giovane campione nella storia della AEW. Presenta a Wayne il suo titolo, poi si rivolge a Killswitch chiamandolo il suo “finisher”, ma afferma che non ha dato alla luce un prodigio, quindi consegna un titolo a Mother Wayne. La House of Black interrompe. Christian dice che non sono contendenti numero uno perché sono senza Buddy Matthews. Le luci si abbassano e Matthews appare. La Bang Bang Gang arriva sul ring. Nick Wayne fugge tra la folla ma Kip Sabian lo getta oltre la barricata. Christian e Mother Wayne osservano dalla folla mentre Wayne viene picchiato dalla House of Black.