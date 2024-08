Chris Evans ha rifiutato aiuti sul set di Deadpool e Wolverine

Leggi tutta la notizia su mistermovie

rifiutò i cartellini con i dialoghi sul set di "" perché era divertente imparare a memoria i suoi dialoghi. All'attore è stata offerta una parte nel film dalla star Ryan Reynolds e ha avuto la possibilità di far rivivere il suo personaggio di "Fantastici Quattro" Johnny Storm quasi due decenni dopo averlo interpretato per la prima volta sullo schermo., 43 anni, è stato irremovibile nel dire che non aveva bisogno di suggerimenti per le sue battute.ha detto a PEOPLE: "Ryan ha detto, 'Ascolta, se ci servono delle schede spunto' e io ho risposto, 'Schede spunto? Mi presento fuori programma. Non mi è concesso dire dialoghi come questi. Fidati. Mi godrò ogni secondo di questo. Memorizzato." Ha aggiunto di aver ottenuto il ruolo cameo: "È stato un paio di anni fa e ho ricevuto un messaggio da Ryan, siamo amici.