Chiesa-Napoli porta sempre aperta! Schira | Può diventare un’opportunità negli ultimi giorni di mercato

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 5 agosto 2024) Conte resta interessato al talento della Juventus Federico: ilpotrebbe avere una chance neifinali del. Federico, esterno offensivo della Juventus, continua a essere al centro delle speculazioni di calcio, con ilche potrebbe approfittare dididella finestra estiva. L’interesse di Antonio Conte pernon è un segreto e potrebbe rappresentare una svolta cruciale per il futuro del giocatore e del club partenopeo.al: Una possibilità da non escludere Durante una recente intervista ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Nicolò, esperto di calcio, ha esplorato la possibilità di un trasferimento di Federicoal. “? È un nome spendibile per tutti, ma deve decidere lui cosa fare.