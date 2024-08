Che fisico aveva Marilyn Monroe e come si teneva in forma con dieta ed esercizi?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 5 agosto 2024)il più classico dei fisici a clessidra. Dovendo parlare della sua bodyshape, parleremmo di unadel corpo molto armoniosa ed equilibrata, con una vita sottile, fianchi e seno morbidi e formosi. Non vuole essere, questo, un giudizio di merito, ma una semplice osservazione. Se è vero che negli anni in cuiè stata attiva era considerataun simbolo di sensualità e femminilità, è soprattutto vero che non esiste un modello prestabilito di femminilità. Che ogni donna è unica e la bellezza non si misura con il centimetro alla mano. Tuttavia, è interessante notarenegli anni ’50 non ci fosse alcuna preclusione contro la morbidezza, anzi. Secondo quello che sappiamo,non seguiva diete particolari né allenamenti sfiancanti per mantenere la suafisica.