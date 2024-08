Che cos’è il nuovo trend makeup Fake Tan Lines su TikTok?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 5 agosto 2024) Con l’estate alle porte, molti sono pronti a godersi le attività tipiche della stagione come barbecue, gite in spiaggia e sessioni di abbronzatura. Tuttavia, se siete a conoscenza dei danni che i raggi UV possono causare alla pelle, saprete che l’abbronzatura naturale dovrebbe essere evitata. Proprio per questo motivo, susta spopolando una nuova tendenza: le “tan”.ildelle “Tan”? Se state praticando una corretta protezione solare, rimanendo all’ombra e applicando regolarmente la crema solare, probabilmente non otterrete segni dell’abbronzatura dal sole. Tuttavia, molti amano l’aspetto delle linee dell’abbronzatura, che evocano ricordi di giornate trascorse in piscina o a fare picnic con gli amici. Ora, grazie al trucco, è possibile ricreare questo look nostalgico senza esporsi ai danni dei raggi UV.