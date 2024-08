Calendario ginnastica artistica oggi orari Olimpiadi 2024 | programma 5 agosto tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024)lunedì 5si concludono le gare dialledi Parigi. Alla Bercy Arena si assegnano le ultime medaglie: spazio alle Finali di Specialità che chiudono i Giochi per la Polvere di Magnesio, verranno messi in palio i titoli alle parallele pari, alla trave, alla sbarra, al corpo libero femminile . L’Italia si stringe attorno ad Alice D’Amato e Manila Esposito, che saranno impegnate in entrambi gli atti conclusivi riservate alle donne. La campana nutre grandi ambizioni sui 10 cm, come semprelotteria in cui tutto può succedere: ha in dote un esercizio di enorme spessore tecnico e potrebbe davvero fare saltare il banco puntando a una medaglia. Le due azzurre possono essere protagoniste al quadrato, dove si potrebbe battagliare per il podio.