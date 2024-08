Basket | Virtus Bologna parola al presidente | Io resto qui

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 5 agosto 2024) Un futuro luminoso, così almeno sperano nel capoluogo emiliano, per lo sport in generale. Dopo aver assistito alla qualificazione in Champions League dei concittadini del mondo del calcio, anche la pallacanestro è alla ricerca di una dimensione, storicamente più importante, di successi. LaSegafredopunterà al titolo in LegaA dopo aver disputato solo le finali scudetto e, contestualmente, proverà a migliorare il proprio cammino in Eurolega. Un futuro che sarà certamente stabile, vista la permanenza di Massimo Zanetti al timone della società., senti il: “Palazzetto nuovo? Pronto per il 2026” (Credit foto – pagina FacebookSegafredo)“Al di là della prima squadra – il faro – il nostro impegno è dedicato proprio ai ragazzi. Alaè un’istituzione.