Arriva il film d’animazione di Leikiè “PAPmusic” una commedia ironica sul mondo della moda

(Di lunedì 5 agosto 2024) Roma, 5 ago. (askanews) – In anteprima un video di backstage di PAPmusic – Animation for Fashion, lungometraggio di animazione 3D in full CGI scritto e diretto dalla cantautrice e artista, al cinema dal 26 settembre. Il lungometraggio (il primo firmato da Not Just Music, casa di produzione indipendente e autonoma), offre uno sguardo ironico e affascinante sulle dinamiche di una giovane azienda di. Leggi anche › Lavoro e burnout, c’è una cultura aziendale tossica? Ecco chi soffre di più e perché A Milano, capitaleitaliana, prende vita la storiaPAPmusic, il cui nome trae origine dall’abbreviazione comunemente utilizzata nel, “P-A-P”, che sta per pret-à-porter.